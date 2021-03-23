Сборная России по футболу стартовала с победы в квалификации ЧМ-2022

25 марта. Mossovetinfo.ru — Сборная России по футболу начала отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2022 года с гостевой победы над сборной Мальты со счетом 3:1.



Голы в составе российской сборной забили Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.



В других матчах отборочной группы, в которой выступает сборная России, сборная Словении дома обыграла сборную Хорватии 1:0, а команды Кипра и Словакии сыграли вничью 0:0.



27 марта в Сочи сборная России примет сборную Словении, а 30 марта в гостях сыграет со сборной Словакии.