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Другое
25.03.2021, 10:33
Сборная России по футболу стартовала с победы в квалификации ЧМ-2022
25 марта. Mossovetinfo.ru — Сборная России по футболу начала отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2022 года с гостевой победы над сборной Мальты со счетом 3:1. Голы в составе российско...
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Другое
25.03.2021, 09:11
Назван топ-10 популярных автомобилей на вторичном авторынке Москвы
25 марта. Mossovetinfo.ru — Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали топ-10 самых популярных автомобилей на вторичном авторынке Москвы по итогам февраля. Первое место по продажам авт...
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23.03.2021, 13:22
Ивица Олич стал новым главным тренером ЦСКА
23 марта. Mossovetinfo.ru — Хорват Ивица Олич назначен новым главным тренером ПФК ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейского клуба. На посту главного тренера 41-летний Олич сменил белорусс...