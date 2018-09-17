20 сентября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на три строчки в и заняла 46-е место в рейтинге международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.



В предыдущей версии рейтинга, сборная России занимала 49-е место. Повышению рейтинга способствовала победа россиян над сборной Турции в матче Лиги наций УЕФА и победа в товарищеском матче над сборной Чехии.



В первой десятке рейтинга сборная Бельгии догнала сборную Франции и теперь делит с ней 1-2 места. Также в топ-10 входят Бразилия, Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.