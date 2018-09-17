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20.09.2018, 11:40
Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
20 сентября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на три строчки в и заняла 46-е место в рейтинге международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на офиц...
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Другое
19.09.2018, 10:53
Павел Дуров сообщил о серьезном обновлении мессенджера Telegram
19 сентября. Mossovetinfo.ru – Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о серьезном обновлении, которое ожидает мессенджер в ближайшее время, сообщает портал PrimaMedia. В ближайшие две недели...
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Другое
17.09.2018, 21:58
Москвичи смогут наблюдать сближение Луны с Марсом и Сатурном
17 сентября. Mossovetinfo.ru – С 17 по 20 сентября жители Москвы смогут наблюдать за сближением Луны с Марсом и Сатурном, сообщается на официальном сайте Московского планетария. Луна близка к...