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Другое     20.09.2018 11:40

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

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Теги:  ФИФА  рейтинги  Сборная России по футболу 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу поднялась на три строчки в и заняла 46-е место в рейтинге международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В предыдущей версии рейтинга, сборная России занимала 49-е место. Повышению рейтинга способствовала победа россиян над сборной Турции в матче Лиги наций УЕФА и победа в товарищеском матче над сборной Чехии.

В первой десятке рейтинга сборная Бельгии догнала сборную Франции и теперь делит с ней 1-2 места. Также в топ-10 входят Бразилия, Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.


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Карта места

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Теги: 
ФИФА  рейтинги  Сборная России по футболу 

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