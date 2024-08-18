Сбой в работе в России Telegram и WhatsApp связан с DDOS-атакой - Роскомнадзор

21 августа — Mossovetinfo.ru — Сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp, связан с DDOS-атакой на российских операторов связи, сообщила пресс-служба Роскомнадзора после отражения атаки.



Многие пользователи в России 21 августа столкнулись с перебоями в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp на мобильных версиях мессенджеров.