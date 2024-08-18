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21.08.2024, 16:35
Сбой в работе в России Telegram и WhatsApp связан с DDOS-атакой - Роскомнадзор
21 августа — Mossovetinfo.ru — Сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp, свя...
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19.08.2024, 07:37
Российские пользователи ищут иностранные замены YouTube
19 августа — Mossovetinfo.ru — Фактическое замедление работы YouTube в РФ спровоцировало рост интереса не только к росс...
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18.08.2024, 10:47
Коллекция картин в престижной Галереи Курто при пожаре в Сомерсет-хаус не пострадала
18 августа — Mossovetinfo.ru — Коллекция картин в престижной Галереи Курто при пожаре в Сомерсет-хаус не пострадала, ...