Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 38,6 млрд долларов - Bloomberg

1 декабря — Mossovetinfo.ru — Самым богатым из российских миллиардеров, по данным обновлённого рейтинга опубликованного агентством Bloomberg, остаётся один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. В 2023-м он заработал 2 млрд 110 млн долларов, активы составляют 30 млрд 700 млн долларов. На втором месте в рейтинге Bloomberg совладелец «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, у него 27,3 млрд долларов (+2,71 млрд). Замкнул тройку совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.



Также, по данным рейтинга, Алекперов больше всего заработал за год — его капитал вырос на 9,14 млрд долларов и составляет 24,5 млрд долларов. Состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $4,03 млрд, до $17,2 млрд. Бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заработал $3,89 млрд, его состояние составляет $9,76 млрд.



Наибольшие убытки понёс член Совфеда от Дагестана Сулейман Керимов — с начала года он потерял 650 млн долларов, его активы оцениваются в 8 млрд 340 млн долларов.



Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала года на 38,575 миллиарда долларов.



Индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI) рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями и включает сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.