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Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 38,6 млрд долларов - Bloomberg
1 декабря — Mossovetinfo.ru — Самым богатым из российских миллиардеров, по данным обновлённого рейтинга опубликова...
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30.11.2023, 09:36
Генри Киссинджер в возрасте 100 лет умер в своем доме в Коннектикуте
30 ноября — Mossovetinfo.ru — Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности, лау...
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30.11.2023, 08:51
Несгоревшие элементы «Прогресс МС-23» затоплены в Тихом океане - Роскосмос
30 ноября — Mossovetinfo.ru — Сегодня грузовой корабль «Прогресс МС-23», проработавший на Международной космической ...