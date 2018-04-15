15 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл в гостях екатеринбургскому «Уралу» в матче 26-го тура чемпионата России.



Встреча на новом стадионе в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на 5 очков. Кроме того, у лидера чемпионата игра в запасе. 18 апреля «Локомотив» примет в Москве «Ахмат».