23 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая состоялась в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
За три тура до конца чемпионата «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков и от идущего вторым ЦСКА на одно.
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