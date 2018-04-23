23 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча, которая состоялась в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.



За три тура до конца чемпионата «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков и от идущего вторым ЦСКА на одно.