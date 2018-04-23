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Другое     23.04.2018 21:22

«Спартак» проиграл «Ахмату» в Москве

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Теги:  ФК Спартак  ФК Ахмат  футбол  чемпионат России по футболу 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, которая состоялась в понедельник в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

За три тура до конца чемпионата «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков и от идущего вторым ЦСКА на одно.


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Теги: 
ФК Спартак  ФК Ахмат  футбол  чемпионат России по футболу 

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