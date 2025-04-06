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Другое     13.04.2025 13:02

Средствами ПВО России сбит самолет F-16 воздушных сил Украины - Минобороны РФ

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Теги:  СВО  Минобороны  сводка  13 апреля  F-16  сбит 

13 апреля — Mossovetinfo.ru — Средствами противовоздушной обороны сбит самолет F-16 воздушных сил Украины, сообщается в Официальном канале Минобороны России в Сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 13 апреля 2025 г.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в Сводке.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
— 661 самолет,
— 283 вертолета,
— 51 335 беспилотных летательных аппаратов», - сообщает Минобороны.

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Теги: 
СВО  Минобороны  сводка  13 апреля  F-16  сбит 

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