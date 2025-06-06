11 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и Соединенные Штаты за последние два дня провели профессиональный, рациональный, углубленный и откровенный обмен мнениями, заявил во вторник высокопоставленный китайский чиновник. Ли Чэнган, представитель Китая на международных торговых переговорах и заместитель министра коммерции, выступил с заявлением во время брифинга для прессы после первого заседания китайско-американского механизма экономических и торговых консультаций, состоявшегося в Лондоне. Об этом сообщает Синьхуа.
Также сообщается, что «обе стороны согласовали принципиальные рамки реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств во время их телефонных переговоров 5 июня, а также на переговорах в Женеве, сказал Ли Чэнган. По его словам, есть надежда, что прогресс, достигнутый на лондонской встрече, будет способствовать укреплению доверия между Китаем и США и дальнейшему устойчивому и здоровому развитию экономических и торговых связей между двумя странами. Ли Чэнган добавил, что встреча также привнесет позитивную энергию в глобальный экономический рост».
В то же время Bloomberg сообщает, что США и Китай согласовали предварительный план по ослаблению торговой напряжённости, который может возобновить поставки чувствительных товаров между двумя крупнейшими экономиками мира. Американские и китайские переговорщики в Лондоне заявили, что обе стороны согласовали рамки для реализации консенсуса, достигнутого на предыдущем раунде переговоров в Женеве.
«Как только президенты одобрят это, мы приступим к реализации», — заявил министр торговли США Говард Лутник журналистам в Лондоне после двухдневных обсуждений, которые длились почти 20 часов в особняке георгианской эпохи недалеко от Букингемского дворца.
Переговоры в Лондоне были организованы по настоянию администрации Трампа, чтобы закрепить обещание китайского правительства облегчить поставки редкоземельных металлов, данное в ходе торговых переговоров в Женеве в прошлом месяце, которые завершились тарифным перемирием.
Также торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что проблема фентанила, которую администрация Трампа привела в качестве обоснования для введения пошлин на китайские товары
, также является приоритетной для президента США. «Мы ожидаем, что Китай значительно продвинется в решении этого вопроса».