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Другое     11.06.2025 08:23

США и Китай согласовали предварительный план по ослаблению торговой напряжённости - Bloomberg

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Теги:  США  Китай  КНР  экономика  переговоры  торговля  перемирие  Трамп  пошлины 

11 июня — Mossovetinfo.ru — Китай и Соединенные Штаты за последние два дня провели профессиональный, рациональный, углубленный и откровенный обмен мнениями, заявил во вторник высокопоставленный китайский чиновник. Ли Чэнган, представитель Китая на международных торговых переговорах и заместитель министра коммерции, выступил с заявлением во время брифинга для прессы после первого заседания китайско-американского механизма экономических и торговых консультаций, состоявшегося в Лондоне. Об этом сообщает Синьхуа.

Также сообщается, что «обе стороны согласовали принципиальные рамки реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств во время их телефонных переговоров 5 июня, а также на переговорах в Женеве, сказал Ли Чэнган. По его словам, есть надежда, что прогресс, достигнутый на лондонской встрече, будет способствовать укреплению доверия между Китаем и США и дальнейшему устойчивому и здоровому развитию экономических и торговых связей между двумя странами. Ли Чэнган добавил, что встреча также привнесет позитивную энергию в глобальный экономический рост».

В то же время Bloomberg сообщает, что США и Китай согласовали предварительный план по ослаблению торговой напряжённости, который может возобновить поставки чувствительных товаров между двумя крупнейшими экономиками мира. Американские и китайские переговорщики в Лондоне заявили, что обе стороны согласовали рамки для реализации консенсуса, достигнутого на предыдущем раунде переговоров в Женеве.

«Как только президенты одобрят это, мы приступим к реализации», — заявил министр торговли США Говард Лутник журналистам в Лондоне после двухдневных обсуждений, которые длились почти 20 часов в особняке георгианской эпохи недалеко от Букингемского дворца.

Переговоры в Лондоне были организованы по настоянию администрации Трампа, чтобы закрепить обещание китайского правительства облегчить поставки редкоземельных металлов, данное в ходе торговых переговоров в Женеве в прошлом месяце, которые завершились тарифным перемирием.

Также торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что проблема фентанила, которую администрация Трампа привела в качестве обоснования для введения пошлин на китайские товары, также является приоритетной для президента США. «Мы ожидаем, что Китай значительно продвинется в решении этого вопроса».

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Теги: 
США  Китай  КНР  экономика  переговоры  торговля  перемирие  Трамп  пошлины 

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