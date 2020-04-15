15 апреля. Mossovetinfo.ru – 42-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября, соответствующее решение утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), сообщает пресс-служба фестиваля.



Первоначально фестиваль планировалось провести в апреле, однако из-за ситуации с коронавирусом было принято решение перенести фестиваль на более позднее время. По мнению организаторов, новые даты являются оптимальными, чтобы обеспечить его безопасное проведение.