30 августа. Mossovetinfo.ru – Российские клубы узнали своих соперников по групповым этапам Лиги Чемпионов и Лиги Европы, жеребьевка прошла в четверг и пятницу в Монако.



В Лиге чемпионов санкт-петербургский «Зенит» возглавил группу G. Соперниками «Зенита» по группе стали португальская «Бенфика», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг». Московский «Локомотив» попал в группу D, где сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».



В Лиге Европы московский ЦСКА возглавил группу H, где его соперниками стали болгарский «Лудогорец», испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош». Краснодар попал в группу С, где сыграет со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором».