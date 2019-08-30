30 августа. Mossovetinfo.ru – Российские клубы узнали своих соперников по групповым этапам Лиги Чемпионов и Лиги Европы, жеребьевка прошла в четверг и пятницу в Монако.
В Лиге чемпионов санкт-петербургский «Зенит» возглавил группу G. Соперниками «Зенита» по группе стали португальская «Бенфика», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг». Московский «Локомотив» попал в группу D, где сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
В Лиге Европы московский ЦСКА возглавил группу H, где его соперниками стали болгарский «Лудогорец», испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош». Краснодар попал в группу С, где сыграет со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором».
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