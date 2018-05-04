4 мая. Mossovetinfo.ru – Статус «московский врач» получили еще 70 столичных медиков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Проект «Московский врач» был запущен 1 сентября 2017 года. Всего статус получили уже 235 человек.
Статус присваивается на пять лет, его обладателям ежемесячно выплачивается по 15 тысяч рублей. В настоящее время статус присваивается докторам 15 специальностей.
До конца года его также смогут также получать онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики. Кроме того, в апреле оценочные процедуры уже начали проходить врачи скорой помощи.
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