17 октября. Mossovetinfo.ru – Рейтинг самых больших выплат по КАСКО в период 2016-2018 годах составила компания «Альфа Страхование».



Самая большая выплата по КАСКО была произведена в Воронежской области за автомобиль Mercedes-Benz SL-Klasse, и составила 12,8 миллиона рублей. На втором месте рейтинга выплата Mercedes-Benz S 65 AMG в размере 11,8 миллиона рублей. Эта выплата также была произведена в Воронежской области. Замыкает тройку выплата за угнанный в Москве Mercedes-Benz G-Klasse в размере 10,8 миллиона рублей.



В топ-10 вошли также три страховых случая в Москве с автомобилями Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Wraith и Porsche Cayenne Turbo, за каждый из которых выплата составила 10 миллионов рублей. А также выплата за Mercedes-Benz Actros 3341 AK в размере 9,2 миллиона рублей, зафиксированная в Нижневартовске, выплата в 9,2 миллиона рублей за грузовик MAN TGS в Тюмени, и 9,1 миллиона рублей, выплаченные за Mercedes-Benz S-Klasse в Москве.