 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Другое     13.08.2020 20:10

Тедеско рассказал о реакции «Спартака» на заявление Федуна

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Спартак  Федун  Тедеско  конфликт  Сочи  мнения  спорт  футбол 

13 августа, Mossovetinfo.ru - Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал, как футболисты отреагировали на слова владельца клуба Леонида Федуна, который после ничьей с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ заявил, что снимет команду с чемпионата.

"Наш президент любит клуб, все знают, как много он сделал. И это нормально, что у него были такие эмоции, когда ты видишь, что происходит несправедливость. Многое должно было случиться, раз президент клуба сказал такие слова", - сказал Тедеско, чьи слова приводит ТАСС

Также Тедеско сказал, что разделяет эмоции Федуна, подчеркнув, что команда продолжит работать, несмотря на ситуацию. "Должно было произойти нечто неординарное, чтобы Федун так высказался. Мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию. В Германии есть поговорка: если про судей ничего не говорят после игры, значит, они хорошо отработали. Надо быстро переключаться от игры, чтобы двигаться дальше», - сказал Тедеско.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Спартак  Федун  Тедеско  конфликт  Сочи  мнения  спорт  футбол 

Возврат к списку

Лента новостей

20:59 В мире Трамп против финансирования Почтовой службы США для голосования по почте

20:36 Происшествия В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был шестилетний ребенок

20:24 Власть На реконструкцию Камерной сцены Большого театра будет выделено 7,48 млрд рублей

20:10 Другое Тедеско рассказал о реакции «Спартака» на заявление Федуна

16:46 Город (Москва и область) В Москве не планируют вводить ограничения из-за коронавируса - Собянин

Актуальные материалы

20:10 В мире Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав почти 80% голосов - Exit poll

19:37 Общество Похолодание придет в Москве к середине августа

13:28 В мире ЕС решил пока не открывать границы для россиян

12:56 В мире Лукашенко получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных в Белоруссии россиянах

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru