8 мая. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха и климатические условия не оказывают влияние на распространение коронавирусной инфекции – к такому выводу пришла группа канадских ученых на основе анализа статистики распространения коронавируса в разных регионах мира.



Результаты исследования опубликованы в журнале CMAJ. По мнению ученых, результаты исследования говорят о том, что коронавирус не исчезнет в результате наступления летней жары, и пока единственным способом предотвращения его распространения являются карантинные меры.



При исследовании были изучены данные из 144 стран и регионов Европы, Азии, Африки и Америки. Первоначально ученые считали, что температура воздуха и климат оказывают влияние на распространение вируса, однако подробный анализ показал, что это не так.



В связи с этим ученые призвали власти стран, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, с осторожностью подходить к отмене карантинных мер.



В тоже время данное исследование не является официальным, Всемирная организация здравоохранения пока не давала своих комментариев на тему влияния температуры и климата на распространение коронавируса.