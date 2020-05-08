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Другое     08.05.2020 12:11

Температура и климат не влияют на распространение коронавируса - исследование

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Теги:  коронавирус  ученые  исследования 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха и климатические условия не оказывают влияние на распространение коронавирусной инфекции – к такому выводу пришла группа канадских ученых на основе анализа статистики распространения коронавируса в разных регионах мира.

Результаты исследования опубликованы в журнале CMAJ. По мнению ученых, результаты исследования говорят о том, что коронавирус не исчезнет в результате наступления летней жары, и пока единственным способом предотвращения его распространения являются карантинные меры.

При исследовании были изучены данные из 144 стран и регионов Европы, Азии, Африки и Америки. Первоначально ученые считали, что температура воздуха и климат оказывают влияние на распространение вируса, однако подробный анализ показал, что это не так.

В связи с этим ученые призвали власти стран, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, с осторожностью подходить к отмене карантинных мер.

В тоже время данное исследование не является официальным, Всемирная организация здравоохранения пока не давала своих комментариев на тему влияния температуры и климата на распространение коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  ученые  исследования 

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