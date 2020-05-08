8 мая. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха и климатические условия не оказывают влияние на распространение коронавирусной инфекции – к такому выводу пришла группа канадских ученых на основе анализа статистики распространения коронавируса в разных регионах мира.
Результаты исследования опубликованы в журнале CMAJ. По мнению ученых, результаты исследования говорят о том, что коронавирус не исчезнет в результате наступления летней жары, и пока единственным способом предотвращения его распространения являются карантинные меры.
При исследовании были изучены данные из 144 стран и регионов Европы, Азии, Африки и Америки. Первоначально ученые считали, что температура воздуха и климат оказывают влияние на распространение вируса, однако подробный анализ показал, что это не так.
В связи с этим ученые призвали власти стран, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, с осторожностью подходить к отмене карантинных мер.
В тоже время данное исследование не является официальным, Всемирная организация здравоохранения пока не давала своих комментариев на тему влияния температуры и климата на распространение коронавируса.
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