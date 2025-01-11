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Другое     18.01.2025 10:48

TikTok прекратит работу в США 19 января если не получит гарантий

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Теги:  TikTok  США  запрет  Трамп  Байден  угрозы  гарантии  Си Цзиньпин 

18 января — Mossovetinfo.ru — Оператор TikTok заявил, что прекратит работать в США 19 января. Это произойдет, если к 19 января TikTok не получит от уходящей администрации Джо Байдена «четких гарантий» об отсутствии штрафов для технологических партнеров компании, - неприменения к соцсети мер после принятого Верховным судом США решения о запрете сервиса, говорится в заявлении TikTok.

У соцсети TikTok 170 млн пользователей в США.

Накануне, в ходе телефонного разговора Си Цзиньпин и Трамп обсудили ряд тем, включая ситуацию с TikTok.

ИА МОССОВЕТ напоминает, что в предыдущий срок президентства, в августе 2020 года, президент США Дональд Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от приложения для соцсетей TikTok, сообщает Белый дом.

«Распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики (КНР), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», - говорится в указе.

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Теги: 
TikTok  США  запрет  Трамп  Байден  угрозы  гарантии  Си Цзиньпин 

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