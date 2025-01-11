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18.01.2025, 10:48
TikTok прекратит работу в США 19 января если не получит гарантий
18 января — Mossovetinfo.ru — Оператор TikTok заявил, что прекратит работать в США 19 января. Это произойдет, если к 19 янва...
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14.01.2025, 06:41
Трамп может получить полномочия Конгресса о переговорах на покупку Гренландии
14 января — Mossovetinfo.ru — Республиканцы из числа членов палаты представителей США подготовили проект, разрешающ...
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11.01.2025, 17:58
Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии Григорьеву
11 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорь...