27.11.2025, 08:21
Трафик нейросетей в РФ за 2025 год увеличился в шесть раз – Ъ
27 ноября — Mossovetinfo.ru — За десять месяцев 2025 года совокупный трафик на ИИ-сервисы вырос почти в шесть раз. Лидер...
26.11.2025, 07:21
Трамп запускает миссию Генезис для ускорения использования ИИ для научных открытий
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске миссии Генезис (Genesis) – национально...
14.11.2025, 15:35
Рособоронэкспорт на выставке в Дубае представит рекордное число натурных экспонатов
14 ноября — Mossovetinfo.ru — Рособоронэкспорт в ходе Dubai Airshow 2025 представит рекордное число натурных экспонатов за в...