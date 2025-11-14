 
Актуальные темы: переговоры
Другое     27.11.2025 08:21

Трафик нейросетей в РФ за 2025 год увеличился в шесть раз – Ъ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  нейросети  ChatGPT  GigaChat  Алиса AI  Россия  трафик 

27 ноября — Mossovetinfo.ru — За десять месяцев 2025 года совокупный трафик на ИИ-сервисы вырос почти в шесть раз. Лидером из топ-5 платформ в России стал ChatGPT, его доля достигла почти 40%, на втором месте — Deepseek, на третьем — GigaChat. При этом совокупная доля трафика на российские решения GigaChat и «Алису AI» составила всего 13%. Пользователи все чаще оценивают не просто «понимание русского языка», а глубину и контекстную актуальность ответов, где новые чат-боты могут дать больше, считают аналитики.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Digital Budget о популярности 12 наиболее используемых в России ИИ-платформ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
нейросети  ChatGPT  GigaChat  Алиса AI  Россия  трафик 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:21 Другое Трафик нейросетей в РФ за 2025 год увеличился в шесть раз – Ъ

18:22 Мнения Хуснуллин: стройотрасль в России отстает по внедрению искусственного интеллекта

14:19 Город (Москва и область) Приложение для записи в поликлиники Москвы ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя

12:47 Происшествия Пресечена деятельность членов этнической ОПГ вымогавших денежные средства у раненых бойцов СВО

08:03 Мнения Создание РОС позволит России сохранить собственную пилотируемую программу, не завися от решений и санкций других стран.

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru