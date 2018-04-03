ЦБ РФ не считает, что надо разрешать в свободный обмен криптовалют



3 апреля. Mossovetinfo.ru - - Банк России видит огромные риски в частных криптовалютах и не считает, что надо разрешать свободный обмен криптовалюты. Об этом на съезде Ассоциации российских банков (АРБ) сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.



«Мы не считаем, что криптовалюту надо разрешать в свободный обмен, мы видим огромные риски в частных криптовалютах с точки зрения использования их в качестве платёжного средства», - сказала Скоробогатова.



Также первый зампред ЦБ отметила, что «криптовалюты в силу их анонимности и достаточно сложного технологического механизма часто используются в рамках отмывания и финансирования мошеннических схем». Она также обратила внимание, что многие страны, разрешившие криптовалюты, теперь вводят ее временный запрет или меры «жесткого регулирования».