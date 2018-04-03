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Другое     03.04.2018 11:51

ЦБ РФ не считает, что надо разрешать в свободный обмен криптовалют

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Теги:  биткойн  криптовалюты  регулирование  запрет  Россия 


3 апреля. Mossovetinfo.ru - - Банк России видит огромные риски в частных криптовалютах и не считает, что надо разрешать свободный обмен криптовалюты. Об этом на съезде Ассоциации российских банков (АРБ) сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы не считаем, что криптовалюту надо разрешать в свободный обмен, мы видим огромные риски в частных криптовалютах с точки зрения использования их в качестве платёжного средства», - сказала Скоробогатова.

Также первый зампред ЦБ отметила, что «криптовалюты в силу их анонимности и достаточно сложного технологического механизма часто используются в рамках отмывания и финансирования мошеннических схем». Она также обратила внимание, что многие страны, разрешившие криптовалюты, теперь вводят ее временный запрет или меры «жесткого регулирования».

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Теги: 
биткойн  криптовалюты  регулирование  запрет  Россия 

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