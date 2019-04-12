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Другое     12.04.2019 08:55

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского акционерного банка «Аспект»

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Теги:  ЦБ РФ  банки 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – У московского акционерного банка «Аспект» отозвали лицензию на осуществление банковских операций Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В банке назначена временная администрация. «Аспект» занимал 343-е место в банковской системе РФ.

Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов.


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Теги: 
ЦБ РФ  банки 

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