12 апреля. Mossovetinfo.ru – У московского акционерного банка «Аспект» отозвали лицензию на осуществление банковских операций Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



В банке назначена временная администрация. «Аспект» занимал 343-е место в банковской системе РФ.



Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов.