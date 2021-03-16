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Другое
22.03.2021, 11:22
Цены на новостройки в Москве снова пошли вверх после небольшого перерыва
22 марта. Mossovetinfo.ru – Девелоперы в Москве после кратковременной перерыва вновь начали повышать стоимость на квартиры в столичных новостройках, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН. ...
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Другое
17.03.2021, 16:16
РПЛ запускает систему добровольной идентификации болельщиков
17 марта. Mossovetinfo.ru – Российская премьер-лига запускает систему добровольной регистрации идентификации болельщиков, сообщается на официальном сайте РПЛ. Как говориться в сообщении, на фоне...
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Другое
16.03.2021, 11:46
На гаджеты Apple будут предустанавливать российское ПО
16 марта. Mossovetinfo.ru – Компания Apple согласилась выполнять российские законы, с 1 апреля при активации гаджетов компании в России будет появляться предложение об установке российского программно...