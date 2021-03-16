Другое 17.03.2021, 16:16 РПЛ запускает систему добровольной идентификации болельщиков

17 марта. Mossovetinfo.ru – Российская премьер-лига запускает систему добровольной регистрации идентификации болельщиков, сообщается на официальном сайте РПЛ. Как говориться в сообщении, на фоне...

Другое 16.03.2021, 11:46 На гаджеты Apple будут предустанавливать российское ПО

16 марта. Mossovetinfo.ru – Компания Apple согласилась выполнять российские законы, с 1 апреля при активации гаджетов компании в России будет появляться предложение об установке российского программно...