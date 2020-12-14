14 декабря. Mossovetinfo.ru - Руководство футбольного клуба ЦСКА приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Виктора Ганчаренко, сообщает портал Sport24.ru.
По данным издания, белорусский специалист выведет команду на матч с «Ростовом», об отставке будет объявлено после матча. По некоторым данным, исполняющим обязанности главного тренера станет помощник Ганчаренко и бывший игрок ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий. При этом, руководство клуба намерено найти для руководства командой иностранного специалиста.
Виктор Ганчаренко возглавил ЦСКА в 2016 году. За время работы команда под его руководством выиграла Суперкубок России 2018 года и дважды выигрывала серебряные медали чемпионата страны.
В текущем сезоне ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, отставая на 4 очка от лидирующего «Зенита» и на одно очко от занимающего вторую строчку московского «Спартака». ЦСКА не может одержать победу в чемпионате на протяжении 4 матчей. Кроме того, в розыгрыше Лиги Европы ЦСКА занял четвертое место в своей группе и вылетел из розыгрыша.
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