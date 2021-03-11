 
Актуальные темы: коронавирус
Другое     11.03.2021 10:43

Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора замедлить работу соцсети

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Twitter  Роскомнадзор  ограничение 

11 марта. Mossovetinfo.ru – В Twitter выразили обеспокоенность решением Роскомнадзора замедлить работу соцсети в России, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации соцсети.

Днем ранее Роскомнадзор объявил, что с 10 марта скорость работы Twitter будет замедлена на а 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Такое решение принято в связи с регулярным игнорированием руководством соцсети требований об устранении запрещенного контента, такого как детская порнография или призывы к самоубийствам.

В компании заявили, что не разрешают использовать Twitter для противоправных действий.

«Мы привержены политике нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей. Правилам Twitter также противоречат поощрения самоубийств или причинение себе вреда», - заявили в Twitter.

В тоже время решение Роскомнадзора в Twitter назвали «попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Twitter  Роскомнадзор  ограничение 

Возврат к списку

Лента новостей

10:43 Другое Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора замедлить работу соцсети

10:29 Город (Москва и область) Как будут развивать МЦД на северо-востоке Москвы

09:59 Общество Потепление на 20-25 градусов ожидается в Москве 13 марта

09:50 В России ЦБ назвал регионы, в которых можно сохранить льготную ипотеку

09:18 Власть Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru