13 ноября. Mossovetinfo.ru – У футболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России вымогали 5 миллионов долларов за то, чтобы интимное видео футболиста не попало в открытый доступ, сообщает портал «Фонтанка».
Сообщается, что Дзюба встречался с шантажистом и записал разговор, однако отказался выплачивать ему деньги, так как, во-первых, сумма оказалась слишком велика, а во-вторых, не было никаких гарантий, что после уплаты видео не выложат в общий доступ. В итоге видео оказалось в Интернете.
По данным издания, сейчас информацию о вымогателе изучают в центральном аппарате ФСБ, куда Дзюба обратился неофициальном, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. С ним Дзюба знаком с тех пор, как выступал за тульский «Арсенал».
Имеющихся записей достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере, однако будет ли возбуждено дело - пока неизвестно, так как судебный процесс может получится скандальным.
Интимное видео Дзюбы появилось в сети несколько дней назад. После его публикации главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать футболиста на ноябрьские матчи, чтобы Дзюба получил возможность «прийти в себя». Кроме того, в последнем матче «Зенита» Дзюба, который был капитаном команды, вышел в стартовом составе, однако лишился капитанской повязки, которая была передана Деяну Ловрену.
Позднее в своем аккаунте в Instagram Дзюба принес извинения болельщикам за разразившийся скандал.
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