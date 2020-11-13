13 ноября. Mossovetinfo.ru – У футболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России вымогали 5 миллионов долларов за то, чтобы интимное видео футболиста не попало в открытый доступ, сообщает портал «Фонтанка».



Сообщается, что Дзюба встречался с шантажистом и записал разговор, однако отказался выплачивать ему деньги, так как, во-первых, сумма оказалась слишком велика, а во-вторых, не было никаких гарантий, что после уплаты видео не выложат в общий доступ. В итоге видео оказалось в Интернете.



По данным издания, сейчас информацию о вымогателе изучают в центральном аппарате ФСБ, куда Дзюба обратился неофициальном, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. С ним Дзюба знаком с тех пор, как выступал за тульский «Арсенал».



Имеющихся записей достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере, однако будет ли возбуждено дело - пока неизвестно, так как судебный процесс может получится скандальным.



Интимное видео Дзюбы появилось в сети несколько дней назад. После его публикации главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать футболиста на ноябрьские матчи, чтобы Дзюба получил возможность «прийти в себя». Кроме того, в последнем матче «Зенита» Дзюба, который был капитаном команды, вышел в стартовом составе, однако лишился капитанской повязки, которая была передана Деяну Ловрену.



Позднее в своем аккаунте в Instagram Дзюба принес извинения болельщикам за разразившийся скандал.