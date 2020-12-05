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Другое     05.12.2020 17:01

У Сбербанка массовый сбой по платежам в московском регионе

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Теги:  Москва  сбер  сбербанк  сбой  платежи 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – У значительной части клиентов Сбера (новое наименование Сбербанка – ред.), как минимум в московском регионе во вторую половину субботы 5 декабря отмечаются сбои, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Снятые с карт клиентов деньги, ушедшие без подтверждения оплаты, должны вернуться автоматически в течение пяти дней, сообщает служба поддержки Сбера в соцсетях. «У части клиентов такое могло произойти. Деньги вернутся автоматически. Простите за неудобства», - отвечает служба поддержки Сбера одному из клиентов в твитер, на сообщение о снятых «в никуда» финансах с его карты.  

Специализированный сервис сбоев на порталах Downdetector отмечает, сбой онлайн-сервисов Сбера в субботу вечером у 48 процентов пользователей портала.  

Минувшим днем, на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным,  глава Сбера Герман Греф презентовал созданные банком умную приставку и смарт-дисплей.


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Теги: 
Москва  сбер  сбербанк  сбой  платежи 

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