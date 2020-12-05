У Сбербанка массовый сбой по платежам в московском регионе

5 декабря. Mossovetinfo.ru – У значительной части клиентов Сбера (новое наименование Сбербанка – ред.), как минимум в московском регионе во вторую половину субботы 5 декабря отмечаются сбои, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.



Снятые с карт клиентов деньги, ушедшие без подтверждения оплаты, должны вернуться автоматически в течение пяти дней, сообщает служба поддержки Сбера в соцсетях. «У части клиентов такое могло произойти. Деньги вернутся автоматически. Простите за неудобства», - отвечает служба поддержки Сбера одному из клиентов в твитер, на сообщение о снятых «в никуда» финансах с его карты.



Специализированный сервис сбоев на порталах Downdetector отмечает, сбой онлайн-сервисов Сбера в субботу вечером у 48 процентов пользователей портала.



Минувшим днем, на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, глава Сбера Герман Греф презентовал созданные банком умную приставку и смарт-дисплей.

