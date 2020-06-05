5 июня. Mossovetinfo.ru – Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.



Брагин сменил на посту главного тренера сборной Алексея Кудашова, который руководил командой с июля 2019 года. При этом, Кудашов стал консультантом штаба сборной.



Валерий Брагин ранее тренировал различные российские команды, возглавлял юниорскую и молодежную сборные России, с которыми выигрывал юношеский и молодежным чемпионаты мира, а с января 2020 года Брагин занимал должность старшего тренера сборной России.