УЕФА аннулировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

13 декабря. Mossovetinfo.ru - УЕФА проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за допущенной ошибки. «Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы», — говорится в заявлении.



Выбирая соперника «Вильярреала», Андрей Аршавин вытянул шар, в котором оказался «Манчестер Юнайтед», однако эти команды не могли встретиться в 1/8 финала (играли в одной группе). Шар «МЮ» после ошибки не был сразу же положен в нужную корзину. Следом «Атлетико» выпала в соперники «Бавария», хотя это мог бы быть как раз «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар после ошибки был положен в нужную корзину.



В итоге, «Вильярреал» попал на «Манчестер Сити», а «МЮ» в достался «ПСЖ». После жеребьевки «Вильярреал» и «Атлетико» обратились в УЕФА с просьбой провести процедуру повторно.



Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов были следующими:



«Бенфика» – «Реал»

«Вильярреал» – «Манчестер Сити»

«Атлетико» – «Бавария»

«Зальцбург» – «Ливерпуль»

«Интер» – «Аякс»

«Спортинг» – «Ювентус»

«Челси» – «Лилль»

«ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»