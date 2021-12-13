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Другое     13.12.2021 16:31

УЕФА аннулировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

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Теги:  УЕФА  футбол  спорт 

13 декабря. Mossovetinfo.ru - УЕФА проведет повторную жеребьевку Лиги чемпионов из-за допущенной ошибки. «Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы», — говорится в заявлении.

Выбирая соперника «Вильярреала», Андрей Аршавин вытянул шар, в котором оказался «Манчестер Юнайтед», однако эти команды не могли встретиться в 1/8 финала (играли в одной группе). Шар «МЮ» после ошибки не был сразу же положен в нужную корзину. Следом «Атлетико» выпала в соперники «Бавария», хотя это мог бы быть как раз «Манчестер Юнайтед», если бы соответствующий шар после ошибки был положен в нужную корзину.

В итоге, «Вильярреал» попал на «Манчестер Сити», а «МЮ» в достался «ПСЖ». После жеребьевки «Вильярреал» и «Атлетико» обратились в УЕФА с просьбой провести процедуру повторно.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов были следующими:

«Бенфика» – «Реал»
«Вильярреал» – «Манчестер Сити»
«Атлетико» – «Бавария»
«Зальцбург» – «Ливерпуль»
«Интер» – «Аякс»
«Спортинг» – «Ювентус»
«Челси» – «Лилль»
«ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»

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Теги: 
УЕФА  футбол  спорт 

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