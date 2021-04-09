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Другое     09.04.2021 18:45

УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

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Теги:  УЕФА  чемпионат Европы по футболу  футбол 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — УЕФА 19 апреля рассмотрит вопрос о переносе матчей чемпионата Европы по футболу из четырех Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена, сообщается на официальном сайте организации.

Указанные города пока не подтвердили УЕФА, что готовы пускать зрителей на матчи Евро-2021. Со своими планами по данному вопросу они должны определиться до 19 апреля и предоставить УЕФА всю информацию, после чего будет принято окончательное решение.

Днем ранее стало известно, что только 8 городов из 12, в которых должен пройти чемпионат Европы по футболу, готовы пускать зрителей на трибуны. Лидерами являются Санкт-Петербург и Лондон, которые готовы пустить на стадионы 34 и 20 тысяч человек соответственно.

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Теги: 
УЕФА  чемпионат Европы по футболу  футбол 

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