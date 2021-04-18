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Другое     18.04.2021 12:00

УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

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Теги:  УЕФА  Евро-2020  чемпионат Европы по футболу  Санкт-Петербург 

18 апреля. Mossovetinfo.ru — УЕФА может отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы, пишет Daily Mail.

Издание утверждает, что Дублин лишится статуса города-хозяина турнира, поэтому УЕФА нужно найти альтернативные стадионы для трех матчей группового этапа (Польша - Словакия, Швеция - Словакия и Швеция - Польша), а также игру 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов. Окончательное решение должно быть принято до конца апреля.

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Теги: 
УЕФА  Евро-2020  чемпионат Европы по футболу  Санкт-Петербург 

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