24 сентября. Mossovetinfo.ru - Исполком УЕФА продлил действие правила «пяти замен» до конца сезона 2020/21, сообщил журналистам глава УЕФА Александар Чеферин по итогам заседания исполкома, прошедшего в Будапеште в четверг, 24 сентября.
Правило пяти замен будет распространятся на матчи еврокубков и игры сборных команд.
Решение разрешить проводить по пять замен в матчах официальных турниров было принято Международной федерацией футбола (ФИФА) в мае. Оно было направлено на снижение нагрузки на футболистов в ходе турниров, остановленных из-за коронавируса.
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