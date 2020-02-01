24 сентября. Mossovetinfo.ru - Исполком УЕФА продлил действие правила «пяти замен» до конца сезона 2020/21, сообщил журналистам глава УЕФА Александар Чеферин по итогам заседания исполкома, прошедшего в Будапеште в четверг, 24 сентября.



Правило пяти замен будет распространятся на матчи еврокубков и игры сборных команд.



Решение разрешить проводить по пять замен в матчах официальных турниров было принято Международной федерацией футбола (ФИФА) в мае. Оно было направлено на снижение нагрузки на футболистов в ходе турниров, остановленных из-за коронавируса.