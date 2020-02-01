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Другое     24.09.2020 16:07

УЕФА продлил правило пяти замен на весь сезон 2020/21

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Теги:  УЕФА  футбол  правила 

24 сентября. Mossovetinfo.ru - Исполком УЕФА продлил действие правила «пяти замен» до конца сезона 2020/21, сообщил журналистам глава УЕФА Александар Чеферин по итогам заседания исполкома, прошедшего в Будапеште в четверг, 24 сентября.

Правило пяти замен будет распространятся на матчи еврокубков и игры сборных команд.

Решение разрешить проводить по пять замен в матчах официальных турниров было принято Международной федерацией футбола (ФИФА) в мае. Оно было направлено на снижение нагрузки на футболистов в ходе турниров, остановленных из-за коронавируса.


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Теги: 
УЕФА  футбол  правила 

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