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Другое     06.08.2020 19:51

Украина намерена подать запрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

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Теги:  Украина  Беларусь  ЧВК Вагнера  экстрадиция  прокуратура  Лукашенко  Минск 

6 августа, Mossovetinfo.ru - Украина намерена подать запрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера, воевавших на Донбассе. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова заявила во время телефонного разговора с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Офис генерального прокурора Украины намерен запрашивать выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - отметили в ведомстве.

Напомним, что 5 августа украинский президент Владимир Зеленский поговорил на эту тему по телефону с Александром Лукашенко. «Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — написал затем Зеленский в своем телеграм-канале.

В то же время сегодня, по информации государственного информагентства БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил пригласить в Минск генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства по делу задержанных в Белоруссии «боевиков» ЧВК Вагнера.

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Теги: 
Украина  Беларусь  ЧВК Вагнера  экстрадиция  прокуратура  Лукашенко  Минск 

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