В Бразилии 100000 смертей от Covid-19

8 августа, Mossovetinfo.ru - Министерство здравоохранения Бразилии в пятницу сообщило о 2 962 442 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в стране и о 99 572 смертельных случаях. За минувшие сутки на территории государства Бразилии было выявлено 50 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Национальный чемпионат Бразилии по футболу начинается в субботу после трехмесячной задержки в тот же день, когда южноамериканская нация, как ожидается, достигнет мрачного рубежа в 100000 смертей от COVID-19.



Матчи пройдут без зрителей на трибунах. Согласно бразильским протоколам, матчи посетят не более 300 человек, включая игроков, сотрудников клуба, руководителей и представителей СМИ. Допускаются только шестеро мальчиков, и все должны мыть руки и мыть футбольные мячи спиртом, когда это возможно.



В то же время эксперты отмечают. что игроки будут подвержены риску заболевания в нескольких аэропортах, самолетах и ​​отелях.



В Бразилии в течение более двух месяцев в среднем ежедневно умирает от коронавируса 1000 человек.