 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Другое     23.01.2021 16:19

В Калифорнии от коронавируса умер телеведущий Ларри Кинг

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Larry King  Larry King Live  Ларри Кинг 

23 января. Mossovetinfo.ru - В Калифорнии от коронавируса умер телеведущий Ларри Кинг, ему было 87 лет. Телезвезда была доставлена ​​в больницу Лос-Анджелеса в конце декабря после положительного результата теста на коронавирус. В последние годы он страдал многими тяжелыми заболеваниями при которых коронавирус несет дополнительные угрозы здоровью и жизни.

Телевизионная карьера длилась более шести десятилетий, двадцать пять лет он вёл известное ток-шоу «Larry King Live» , - сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ. Ларри Кинг обладатель многих престижных наград в области журналистики. Слава Кинга в сфере радиовещания началась в 1970-х с его радиопрограммы «Шоу Ларри Кинга», которую он вел в сети Mutual Broadcasting System. В период с 1985 по 2010 год он вел на CNN собственное телешоу Larry King Live.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Larry King  Larry King Live  Ларри Кинг 

Возврат к списку

Лента новостей

16:19 Другое В Калифорнии от коронавируса умер телеведущий Ларри Кинг

15:06 Общество МВД: в несогласованной акции на Пушкинской площади участвуют 4000 человек

11:23 Происшествия Застрелили жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве

17:17 Город (Москва и область) Собянин считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в Москве

16:59 Общество Венедиктову не поступали материалы о лишении лицензии радиостанции «Эхо Москвы»

Актуальные материалы

09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно

09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19

08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru