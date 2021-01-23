В Калифорнии от коронавируса умер телеведущий Ларри Кинг

23 января. Mossovetinfo.ru - В Калифорнии от коронавируса умер телеведущий Ларри Кинг, ему было 87 лет. Телезвезда была доставлена ​​в больницу Лос-Анджелеса в конце декабря после положительного результата теста на коронавирус. В последние годы он страдал многими тяжелыми заболеваниями при которых коронавирус несет дополнительные угрозы здоровью и жизни.



Телевизионная карьера длилась более шести десятилетий, двадцать пять лет он вёл известное ток-шоу «Larry King Live» , - сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ. Ларри Кинг обладатель многих престижных наград в области журналистики. Слава Кинга в сфере радиовещания началась в 1970-х с его радиопрограммы «Шоу Ларри Кинга», которую он вел в сети Mutual Broadcasting System. В период с 1985 по 2010 год он вел на CNN собственное телешоу Larry King Live.