В Китае успешно прошло испытание по вертикальному взлету и посадке многоразовой ракеты-носителя «Куайчжоу»

27 января — Mossovetinfo.ru — В Китае в пятницу успешно прошло испытание по вертикальному взлету и посадке экспериментальной модели многоразовой ракеты-носителя (РН) «Куайчжоу» («Быстрый челн»), сообщает Синьхуа.



Продолжительность полета ракеты-носителя составила 22 секунды, зависание в воздухе - 9 секунд с точностью положения высоты до 0,15 м.



Посадочный угол ракеты-носителя был стабилен, также была соблюдена точность приземления на месте посадки, при этом корпус РН был в хорошем состоянии. Все это свидетельствует об успехе испытательной миссии, что заложило основу для разработки многоразовых ракет серии «Куайчжоу», заявили в компании.



Разработчиком данной модели РН выступает Expace Technology Co., Ltd. при Китайской корпорации космической науки и промышленности. Прошедшая испытание ракета-носитель оснащена маршевыми двигателями, использующими топливную пару жидкий кислород и сжиженный метан.