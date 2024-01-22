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Другое     27.01.2024 12:27

В Китае успешно прошло испытание по вертикальному взлету и посадке многоразовой ракеты-носителя «Куайчжоу»

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Теги:  Китай  КНР  ракета-носитель  челнок 

27 января — Mossovetinfo.ru — В Китае в пятницу успешно прошло испытание по вертикальному взлету и посадке экспериментальной модели многоразовой ракеты-носителя (РН) «Куайчжоу» («Быстрый челн»), сообщает Синьхуа.

Продолжительность полета ракеты-носителя составила 22 секунды, зависание в воздухе - 9 секунд с точностью положения высоты до 0,15 м.

Посадочный угол ракеты-носителя был стабилен, также была соблюдена точность приземления на месте посадки, при этом корпус РН был в хорошем состоянии. Все это свидетельствует об успехе испытательной миссии, что заложило основу для разработки многоразовых ракет серии «Куайчжоу», заявили в компании.

Разработчиком данной модели РН выступает Expace Technology Co., Ltd. при Китайской корпорации космической науки и промышленности. Прошедшая испытание ракета-носитель оснащена маршевыми двигателями, использующими топливную пару жидкий кислород и сжиженный метан.

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Теги: 
Китай  КНР  ракета-носитель  челнок 

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