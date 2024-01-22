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27.01.2024, 12:27
В Китае успешно прошло испытание по вертикальному взлету и посадке многоразовой ракеты-носителя «Куайчжоу»
27 января — Mossovetinfo.ru — В Китае в пятницу успешно прошло испытание по вертикальному взлету и посадке экспериме...
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25.01.2024, 10:45
Общая численность популяции диких больших панд в Китае составляет порядка 1 900 особей
25 января — Mossovetinfo.ru — В Китае общая численность популяции больших панд, обитающих в условиях дикой природы, с...
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22.01.2024, 23:27
Польша отказалась от иска к РФ по делу об авиакатастрофе под Смоленском
22 января — Mossovetinfo.ru — Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам че...