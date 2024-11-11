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Другое     27.11.2024 10:27

В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО

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Теги:  Курская область  НАТО  БПЛА  Ахмат 

27 ноября — Mossovetinfo.ru — Группа украинских солдат, переодетых в форму НАТО, была уничтожена в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» выявил и уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Элджей».

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Карта места

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Теги: 
Курская область  НАТО  БПЛА  Ахмат 

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