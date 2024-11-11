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В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО
27 ноября — Mossovetinfo.ru — Группа украинских солдат, переодетых в форму НАТО, была уничтожена в Курской области. О...
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26.11.2024, 09:47
Китайский суперкомпьютер «Тяньхэ» возглавил рейтинг Small Data Green Graph 500
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Китайский суперкомпьютер нового поколения «Тяньхэ» занял первое место в актуальном ре...
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11.11.2024, 07:46
Израильский премьер-министр взял на себя ответственность за подрыв пейджеров бойцов «Хезболлах»
11 ноября — Mossovetinfo.ru — Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье официально взял на себя ...