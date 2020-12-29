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Другое     29.12.2020 16:58

В Москве отфильтровывается только 56% вредных выбросов предприятий

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Теги:  Москва  экология  воздух  качество  выбросы 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве успехи по фильтрации воздуха относительно скромные: в воздух выбрасывается почти половина загрязняющих веществ, отфильтровывается 56%. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza со ссылкой на материалы по всем российским регионам исследования.
«В целом по стране системы промышленной очистки воздуха улавливают около 75% генерируемых вредных выбросов. В Москве фильтрация воздуха находится на низком уровне 56%», - сообщает FinExpertiza.

В исследовании отмечается, что самая высокая степень очистки выбросов наблюдается на производствах в Санкт-Петербурге, Пензенской области, Карачаево-Черкесии, Приморском крае и Омской области. При этом Петербург занял первое место благодаря аномальным показателям одного предприятия.

За первый квартал 2020 года в России было зафиксирован пятилетний рекорд по уровню высокого загрязнения воздуха.

Большинство российских городов с самым грязным воздухом находится в Сибири, следует из доклада Минприроды, опубликованного на официальном сайте ведомства осенью 2019 года.

Мосэкомониторинг периодически выявляет загрязнения воздуха в районе Очаково на западе Москвы. Однако власти не указывают источников загрязнения. На территории района Очаково находится много предприятий, которые могут являться источником выбросов.

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Теги: 
Москва  экология  воздух  качество  выбросы 

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