Другие материалы
-
Другое
14.05.2018, 08:55
В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде»
14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщается на сайте акции. 18 мая с 8:00 до 11:00 утра в Москве будут организованы «энергетические т...
-
Другое
12.05.2018, 09:52
В Москве выбрали лучшую медсестру
12 мая. Mossovetinfo.ru –В Москве выбрали лучшую медсестру. Об этом сообщили в департамента здравоохранения столицы. Победитель определился в рамках финального этапа городского конкурса профессиона...
-
Другое
06.05.2018, 21:28
ЦСКА разгромил «Арсенал»
6 мая. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА разгромил на своем поле тульский «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 6:0. Эта победа вывела ЦСКА на...