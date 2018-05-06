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Другое     14.05.2018, 08:55

В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде»

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Теги:  велосипед  акции  На работу на велосипеде 

14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщается на сайте акции.

18 мая с 8:00 до 11:00 утра в Москве будут организованы «энергетические точки», где каждый сможет получить вкусные угощения и сувениры. Адреса точек отмечены на карте красными звездами.

О скидках и бонусах, действующих с 14 по 27 мая, можно узнать на сайте акции.

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Карта места

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Теги: 
велосипед  акции  На работу на велосипеде 

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