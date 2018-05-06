В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде»

14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщается на сайте акции.



18 мая с 8:00 до 11:00 утра в Москве будут организованы «энергетические точки», где каждый сможет получить вкусные угощения и сувениры. Адреса точек отмечены на карте красными звездами.



О скидках и бонусах, действующих с 14 по 27 мая, можно узнать на сайте акции.

