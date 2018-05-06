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12.05.2018, 09:52
В Москве выбрали лучшую медсестру
12 мая. Mossovetinfo.ru –В Москве выбрали лучшую медсестру. Об этом сообщили в департамента здравоохранения столицы. Победитель определился в рамках финального этапа городского конкурса профессиона...
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Другое
06.05.2018, 21:28
ЦСКА разгромил «Арсенал»
6 мая. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА разгромил на своем поле тульский «Арсенал» в матче 29-го тура чемпионата России. Встреча в Москве завершилась со счетом 6:0. Эта победа вывела ЦСКА на...
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Другое
06.05.2018, 13:10
Фан-зоны и шатры к ЧМ-2018 в Москве будут готовы к 25 мая
6 мая. Mossovetinfo.ru – Временные фан-зоны и шатры к чемпионату мира в Москве будут готовы к 25 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс.\ ...