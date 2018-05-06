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Другое     12.05.2018, 09:52

В Москве выбрали лучшую медсестру

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Теги:  медицина  здравоохранение. врачи 

12 мая. Mossovetinfo.ru –В Москве выбрали лучшую медсестру. Об этом сообщили в департамента здравоохранения столицы. Победитель определился в рамках финального этапа городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».

В финал вышли медсестры, победившие в номинациях «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи», «Лучшая медицинская сестра педиатрическая», «Лучшая медицинская сестра отделений анестезиологии и реаниматологии», «Лучшая операционная сестра» и «Лучшая медицинская сестра стационара».

В финале они приняли участие в интеллектуальной игре и представили видеоролик на тему «Профессией своей горжусь!».

Лучшей медсестрой стала Людмила Шабалина из городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных (номинация - «Лучшая медицинская сестра отделений анестезиологии и реаниматологии»).

Победитель конкурса на лучшую медсестру определился в рамках финального этапа городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».


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Карта места

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Теги: 
медицина  здравоохранение. врачи 

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