12 мая. Mossovetinfo.ru –В Москве выбрали лучшую медсестру. Об этом сообщили в департамента здравоохранения столицы. Победитель определился в рамках финального этапа городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».



В финал вышли медсестры, победившие в номинациях «Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи», «Лучшая медицинская сестра педиатрическая», «Лучшая медицинская сестра отделений анестезиологии и реаниматологии», «Лучшая операционная сестра» и «Лучшая медицинская сестра стационара».



В финале они приняли участие в интеллектуальной игре и представили видеоролик на тему «Профессией своей горжусь!».



Лучшей медсестрой стала Людмила Шабалина из городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных (номинация - «Лучшая медицинская сестра отделений анестезиологии и реаниматологии»).



Победитель конкурса на лучшую медсестру определился в рамках финального этапа городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».