28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилась реставрация фасадов пятиэтажного здания на Басманной улице, известного как дом с трубой, или дом-паровоз. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Сходство с локомотивом дому придает девятиэтажная башня, напоминающая паровозную трубу. Она появилась на углу здания в середине 1930-х, сам же дом был построен еще во второй половине XVIII века.



Дом находится по адресу: Новая Басманная, дом 2/1. Сейчас в нем располагается офис РЖД, а в советское время его занимало Министерство путей сообщения.