Другие материалы
-
Другое
28.04.2018, 07:10
В Москве завершилась реставрация дома-паровоза
28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилась реставрация фасадов пятиэтажного здания на Басманной улице, известного как дом с трубой, или дом-паровоз. Об этом сообщается на официальном портале...
-
Другое
27.04.2018, 18:15
Специальный тариф на велопрокат в Москве введут на время ЧМ-2018
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Специальный тариф на велопрокат будет введен в Москве в дни чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин. ...
-
Другое
26.04.2018, 09:07
В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль
26 апреля. Mossovetinfo.ru – Ежегодный мотофестиваль «На дороге все равны» пройдет в Москве 5 мая. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы. В частности, по Садовому кольцу пройдет м...