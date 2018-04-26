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Другое     28.04.2018 07:10

В Москве завершилась реставрация дома-паровоза

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Теги:  реставрация 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилась реставрация фасадов пятиэтажного здания на Басманной улице, известного как дом с трубой, или дом-паровоз. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Сходство с локомотивом дому придает девятиэтажная башня, напоминающая паровозную трубу. Она появилась на углу здания в середине 1930-х, сам же дом был построен еще во второй половине XVIII века.

Дом находится по адресу: Новая Басманная, дом 2/1. Сейчас в нем располагается офис РЖД, а в советское время его занимало Министерство путей сообщения.


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Теги: 
реставрация 

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