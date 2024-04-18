В Пекине представили большую модель ИИ Vidu китайской разработки для генерации видео из текста

27 апреля — Mossovetinfo.ru — Большая языковая модель искусственного интеллекта (ИИ) для преобразования текста в видео под названием Vidu, способная в одно нажатие создавать 16-секундные видеоролики высокой четкости с разрешением 1080p, была представлена в субботу на форуме "Чжунгуаньцунь 2024" в Пекине, - сообщает Синьхуа.



Разработанная Университетом Цинхуа и китайской ИИ-компанией ShengShu Technology, Vidu является первой в Китае большой ИИ моделью для видеогенерации, которая обладает "увеличенной продолжительностью, исключительной согласованностью и динамическими возможностями".



По словам Чжу Цзюня, заместителя директора Института искусственного интеллекта Цинхуа, Vidu, будучи созданной в Китае большой моделью ИИ, способна понимать и генерировать такие китайские элементы, как панда и лун (китайский дракон).



Как отметили в ShengShu Technology, архитектура ядра Vidu была представлена уже в 2022 году.