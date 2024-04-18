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Другое     27.04.2024 19:56

В Пекине представили большую модель ИИ Vidu китайской разработки для генерации видео из текста

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Теги:  искусственный интеллект  ИИ  Vidu  Китай  КНР  Цинхуа  ShengShu Technology 

27 апреля — Mossovetinfo.ru — Большая языковая модель искусственного интеллекта (ИИ) для преобразования текста в видео под названием Vidu, способная в одно нажатие создавать 16-секундные видеоролики высокой четкости с разрешением 1080p, была представлена в субботу на форуме "Чжунгуаньцунь 2024" в Пекине, - сообщает Синьхуа.

Разработанная Университетом Цинхуа и китайской ИИ-компанией ShengShu Technology, Vidu является первой в Китае большой ИИ моделью для видеогенерации, которая обладает "увеличенной продолжительностью, исключительной согласованностью и динамическими возможностями".

По словам Чжу Цзюня, заместителя директора Института искусственного интеллекта Цинхуа, Vidu, будучи созданной в Китае большой моделью ИИ, способна понимать и генерировать такие китайские элементы, как панда и лун (китайский дракон).

Как отметили в ShengShu Technology, архитектура ядра Vidu была представлена уже в 2022 году.

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Теги: 
искусственный интеллект  ИИ  Vidu  Китай  КНР  Цинхуа  ShengShu Technology 

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