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ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне четырех процентов
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Китай стимулирует быстрое развитие коммерческой космонавтики
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