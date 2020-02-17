17 февраля. Mossovetinfo.ru – Основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.
По данным аналитического агентства PitchBook, недавно завершился очередной раунд привлечения финансирования в Revolut. В результате стоимость компании выросла до 6 миллиардов долларов. Самому Сторонскому в компании принадлежит 30%, таким образом его личное состояние можно оценить в 1,5 миллиарда долларов.
Ранее Forbes включил Сторонского в число 200 богатейших бизнесменов России и оценил его состояние в 500 миллионов долларов.
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