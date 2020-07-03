3 июля. Mossovetinfo.ru – В России в первом полугодии 2020 года выросли цены на подержанные автомобили, сообщает «Авто.ру».
Сообщается, что цены на автомобили с пробегом возрастом от 3 до 5 лет выросли на 3 – 3,5%. Цена на трехлетний автомобиль с пробегом выросла в среднем до 1,2 миллиона рублей, на пятилетний – до 973 тысяч рублей.
При этом, в апреле-мае фиксировалось падение цен и продаж. Это было связано с пандемией коронавируса. Однако сейчас рынок стал восстанавливаться и цены на подержанные автомобили вновь пошли вверх.
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