3 июля. Mossovetinfo.ru – В России в первом полугодии 2020 года выросли цены на подержанные автомобили, сообщает «Авто.ру».



Сообщается, что цены на автомобили с пробегом возрастом от 3 до 5 лет выросли на 3 – 3,5%. Цена на трехлетний автомобиль с пробегом выросла в среднем до 1,2 миллиона рублей, на пятилетний – до 973 тысяч рублей.



При этом, в апреле-мае фиксировалось падение цен и продаж. Это было связано с пандемией коронавируса. Однако сейчас рынок стал восстанавливаться и цены на подержанные автомобили вновь пошли вверх.