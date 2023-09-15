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Другое     20.09.2023 12:58

Визит президента России Владимира Путина в Китай находится на стадии подготовки - Кремль

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Теги:  России  Путин  Китай  визит 

20 сентября — Mossovetinfo.ru —  О датах готовящегося президента России Владимира Путина в Китай (КНР) станет известно своевременно, Кремль проинформирует об этом заблаговременно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Появилось понимание. Этот визит готовится», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре могут провести переговоры в Пекине.

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Теги: 
России  Путин  Китай  визит 

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