Другое 05.02.2021, 13:06 Вместо гимна РФ на чемпионате мира по хоккею будет звучать «Катюша»

4 февраля. Mossovetinfo.ru – На чемпионате мира по хоккею перед матчами российской сборной вместо гимна России будет звучать «Катюша», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России. ...

Другое 05.02.2021, 12:11 В приложении «Яндекс.Пробки» произошел сбой

4 февраля. Mossovetinfo.ru – В приложении «Яндекс.Пробки» в ночь на пятницу произошел сбой из-за большого числа фейковых сигналов GPS, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Яндекс». Прило...