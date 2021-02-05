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Другое     05.02.2021 13:06

Вместо гимна РФ на чемпионате мира по хоккею будет звучать «Катюша»

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Теги:  спорт  хоккей  чемпионат мира по хоккею  гимн России 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – На чемпионате мира по хоккею перед матчами российской сборной вместо гимна России будет звучать «Катюша», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России.

В декабре спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне за допинговые нарушения запретил до 2022 года использовать на международных соревнованиях флаг и гимн России.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии.

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Карта места

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Теги: 
спорт  хоккей  чемпионат мира по хоккею  гимн России 

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