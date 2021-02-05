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05.02.2021, 13:06
Вместо гимна РФ на чемпионате мира по хоккею будет звучать «Катюша»
4 февраля. Mossovetinfo.ru – На чемпионате мира по хоккею перед матчами российской сборной вместо гимна России будет звучать «Катюша», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России. ...
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Другое
05.02.2021, 12:11
В приложении «Яндекс.Пробки» произошел сбой
4 февраля. Mossovetinfo.ru – В приложении «Яндекс.Пробки» в ночь на пятницу произошел сбой из-за большого числа фейковых сигналов GPS, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Яндекс». Прило...
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Другое
05.02.2021, 10:02
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDOS-атаке из-за рубежа
4 февраля. Mossovetinfo.ru – Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDOS-атаке в ночь с 4 на 5 февраля, сообщает РИА Новости. Сообщается, что атака производилась в течение трех часо...