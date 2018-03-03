Вопрос об использовании видеоповторов на ЧМ-2018 будет решаться 16 марта

3 марта, Mossovetinfo.ru - - Решение по видеоповторам на ЧМ-2018 в России будет принято 16 марта. 3 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) единогласно одобрил использование видеоповторов - системы видеопомощи арбитрам (VAR) - во время матчей на постоянной основе. Такое решение было принято на ежегодном общем собрании IFAB, ответственного за изменения правил игры, под председательством президента Международной федерации футбола – (ФИФА) Джанни Инфантино. При принятии решения были учтены результаты независимого анализа использования VARs, проведенного бельгийским университетом KU Leuven с начала эксперимента VAR в марте 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.



Окончательно решение об использовании видеоповторов на чемпионате мира по футболу в России будет принято 16 марта, сообщил Инфантино. «Решение о чемпионате мира в России по VAR будет принято на следующем заседании Совета в Колумбии 16 марта», - сказал президент Инфантино, подтвердив, что он «очень позитивно относится к VAR», сообщается на сайте ФИФА.