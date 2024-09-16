Возможность раздела Google через суд рассматривает Министерство юстиции США

9 октября — Mossovetinfo.ru — Министерство юстиции США рассматривает возможность обращения к федеральному судье с просьбой обязать Google продать часть своего бизнеса, что станет историческим разделением одной из крупнейших в мире технологических компаний, — сообщает Bloomberg News.



Антимонопольные органы рассматривают возможность разделения компании Alphabet Inc. для снижения её доминирующего положения в сфере поиска, говорится в заявлении агентства, поданном во вторник в суд, что подтверждает более раннее сообщение Bloomberg News. Судья Амит Мехта также может обязать Google предоставить доступ к базовым данным, которые она использует для создания результатов поиска и продуктов на основе искусственного интеллекта, говорится в заявлении.



Министерство юстиции «рассматривает поведенческие и структурные меры, которые помешали бы Google использовать такие продукты, как Chrome, Play и Android, для получения преимуществ от Google Search и продуктов и функций, связанных с Google Search, включая новые точки доступа к поиску и функции, такие как искусственный интеллект, перед конкурентами или новыми участниками», — сообщило агентство.