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Другое     09.10.2024 13:37

Возможность раздела Google через суд рассматривает Министерство юстиции США

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Теги:  Google  США  Минюст  монополия  суд  прозрачность 

9 октября — Mossovetinfo.ru — Министерство юстиции США рассматривает возможность обращения к федеральному судье с просьбой обязать Google продать часть своего бизнеса, что станет историческим разделением одной из крупнейших в мире технологических компаний, — сообщает Bloomberg News.

Антимонопольные органы рассматривают возможность разделения компании Alphabet Inc. для снижения её доминирующего положения в сфере поиска, говорится в заявлении агентства, поданном во вторник в суд, что подтверждает более раннее сообщение Bloomberg News. Судья Амит Мехта также может обязать Google предоставить доступ к базовым данным, которые она использует для создания результатов поиска и продуктов на основе искусственного интеллекта, говорится в заявлении.

Министерство юстиции «рассматривает поведенческие и структурные меры, которые помешали бы Google использовать такие продукты, как Chrome, Play и Android, для получения преимуществ от Google Search и продуктов и функций, связанных с Google Search, включая новые точки доступа к поиску и функции, такие как искусственный интеллект, перед конкурентами или новыми участниками», — сообщило агентство.

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Теги: 
Google  США  Минюст  монополия  суд  прозрачность 

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