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25.09.2023, 08:11
ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе
24 сентября — Mossovetinfo.ru — Зернохранилище повреждено и фактически уничтожен морской вокзал в Одессе на Украине...
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21.09.2023, 11:38
Сенат США утвердил следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов
21 сентября — Mossovetinfo.ru — Сенат США, 83 голосами "за" и "против" - 11, в среду утвердил генерала ВВС, начальника штаб...
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20.09.2023, 12:58
Визит президента России Владимира Путина в Китай находится на стадии подготовки - Кремль
20 сентября — Mossovetinfo.ru — О датах готовящегося президента России Владимира Путина в Китай (КНР) станет изве...