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Другое     25.09.2023 08:11

ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе

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Теги:  Россия  Украина  СВОю Одесса  порт  Курская  Брянская  БПЛА 

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Зернохранилище повреждено и фактически уничтожен морской вокзал в Одессе на Украине после ночных взрывов, сообщила в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины Юг Наталия Гуменюк по информации "РИА Новости".

В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Днепропетровской областях.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", - сообщает Минобороны России в своем telegram-канале в 7:47.

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Карта места

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Теги: 
Россия  Украина  СВОю Одесса  порт  Курская  Брянская  БПЛА 

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