4 сентября. Mossovetinfo.ru – «Яндекс» создаст отдельную компанию, которая будет заниматься беспилотными автомобилями, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».



Новая компания будет называться Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). «Яндексу» в новой компании будет принадлежать 73%, еще 19% будет принадлежать компании Uber, оставшиеся 8% компании будут направлены на мотивацию сотрудников. Исполнительным директором новой компании станет Дмитрий Полищук, который сейчас возглавляет направление беспилотных автомобилей.



«Яндекс» намерен инвестировать в новую компанию 100 миллионов долларов и выдать конвертируемый заем еще на 50 миллионов долларов.



Инвестиции в новую компанию должны вывести беспилотные разработки «Яндекса» на новый уровень и реализовать коммерческий потенциал беспилотных автомобилей «Яндекса», в том числе на международном рынке.