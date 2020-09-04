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Другое     04.09.2020 12:27

«Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей

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Теги:  Яндекс  беспилотники  беспилотные автомобили 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – «Яндекс» создаст отдельную компанию, которая будет заниматься беспилотными автомобилями, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Новая компания будет называться Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). «Яндексу» в новой компании будет принадлежать 73%, еще 19% будет принадлежать компании Uber, оставшиеся 8% компании будут направлены на мотивацию сотрудников. Исполнительным директором новой компании станет Дмитрий Полищук, который сейчас возглавляет направление беспилотных автомобилей.

«Яндекс» намерен инвестировать в новую компанию 100 миллионов долларов и выдать конвертируемый заем еще на 50 миллионов долларов.

Инвестиции в новую компанию должны вывести беспилотные разработки «Яндекса» на новый уровень и реализовать коммерческий потенциал беспилотных автомобилей «Яндекса», в том числе на международном рынке.


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Теги: 
Яндекс  беспилотники  беспилотные автомобили 

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