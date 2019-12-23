23 декабря. Mossovetinfo.ru – Видеохостинги Яндекс.Видео и YouTube могут быть заблокированы в России за нарушение антипиратского законодательства, сообщают «Ведомости».



Сообщается, что 2 декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление издательства «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня. Пиратские аудиоверсии книги были размещены на видеохостингах.



Согласно определению суда, Яндекс.Видео и YouTube обязаны удалить пиратские копии книг, или рискуют попасть под блокировку. Согласно закону, если сайт не отвечает на жалобы правообладателя, он может быть заблокирован по решению суда до удаления незаконного контента. В случае повторного обнаружения незаконного контента, сайт может быть заблокирован навечно, даже если пиратский контент будет удален.



Осенью 2018 года крупнейшие телехолдинги и интернет-компании на площадке Роскомнадзора подписали меморандум, согласно которому российские видеохостинги обязались добровольно удалять пиратские копии фильмов и сериалов без решения суда. Однако на книги действие меморандума не распространяется. У Google и YouTube также есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратские сайты, но и он действует не всегда.



«Мы готовы обращаться в суд и по другим книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», - рассказал «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, представляющий интересы книгоиздателей. Помимо группы «Эксмо-АСТ», АЗАПИ также представляет интересы «Альпина паблишер», «Манн, Иванов и Фербер» и других крупных издательств. Книгоиздатели хотят, чтобы видеохостинги удаляли пиратский контент добровольно, также, как это происходит с фильмами и сериалами.