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Другое     27.11.2020 15:31

Загруженность станций метро теперь можно увидеть в «Яндекс.Картах»

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Теги:  Яндекс  сервисы  метро  загруженность  Яндекс.Карты 

27 ноября. Mossovetinfo.ru – Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать загруженность станций метро, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Загруженность станций метро обознается в сервисе световыми индикаторами при построении маршрута. Зеленый цвет означает небольшое число людей на станции, оранжевый - среднюю загрузку, красный - высокую.

Новая опция сервиса позволит пользователям выбрать наименее загруженный маршрут или переждать час пик.


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Карта места

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Теги: 
Яндекс  сервисы  метро  загруженность  Яндекс.Карты 

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