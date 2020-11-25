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27.11.2020, 15:31
Загруженность станций метро теперь можно увидеть в «Яндекс.Картах»
27 ноября. Mossovetinfo.ru – Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать загруженность станций метро, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса». Загруженность станций метро обозн...
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26.11.2020, 12:32
Сборная России по футболу опустилась на 39 место в рейтинге ФИФА
26 ноября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу после ноябрьских матчей потеряла пять мест в рейтинге ФИФА и опустилась на 39-ю строчку, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте...
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25.11.2020, 17:02
ЦСКА и Спартак раскритиковали тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Футбольные клубы ЦСКА и «Спартак» выступили с критикой главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил,...