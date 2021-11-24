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Другое     24.11.2021 13:42

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и гарантировал себе место весной в Лиге Европы

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Теги:  футбол  спорт 

24 ноября. Mossovetinfo.ru - «Зенит» вырвал ничью в гостевом матче против «Мальме» и гарантировал себе третье место в группе, а вместе с ним и путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Проведя невзрачный первый тайм и пропустив, петербургский клуб завелся после перерыва и мог отыграться уже в самом начале второй половины встречи.

Ничью и путевку в евровесну «Зениту» мог принести Артем Дзюба, но нападающий не реализовал пенальти. Позже Дзюба забил с игры, но гол не засчитали из-за офсайда. Гости продолжили атаковать и в итоге сравняли счет — с еще одного пенальти. Судья назначил его после фола на Дзюбе (помог VAR).

К «точке» уже в компенсированное время подошел Ярослав Ракицкий и не промахнулся — 1:1. Сравнять счет «Зенит» смог, уже играя в меньшинстве — на 86-й минуте Дмитрий Чистяков получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В параллельном матче «Челси» разгромил «Ювентус» со счетом 4:0. Теперь у лидеров группы по 12 очков. В последнем туре команда Сергея Семака примет «Челси», а «Мальме» отправится в гости к «Ювентусу». Для «Зенита» матч не будет иметь никакого турнирного значения.

Напомним, что на неделе футбольным клубам представили проект стратегии развития РПЛ.

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Теги: 
футбол  спорт 

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