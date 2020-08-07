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Другое     07.08.2020 23:15

"Зенит" в пятый раз стал обладателем Суперкубка России, обыграв "Локомотив"

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Теги:  Зенит  Локомотив  Суперкубок  спорт  футбол 

7 августа, Mossovetinfo.ru -  Петербургский "Зенит" победил со счетом 2:1 столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок России и " в пятый раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена".

Голы у "Зенита забили: Артем Дзюба (14-я минута), Магомед Оздоев (69), у "Локомотива" - Ведран Чорлука (72).

Таким образом, петербуржцы выиграли три национальных трофея в один год. Ранее, в 2020 году, «Зенит» стал чемпионом России, набрав 72 очка и завоевал Кубок России, обыграв в финале «Химки» (1:0).

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Теги: 
Зенит  Локомотив  Суперкубок  спорт  футбол 

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